القبض على مسؤولة توزيع كفالات "داعش"الارهابي في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على "إرهابية" في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر تنظيم "داعش"الارهابي

المديرية ذكرت في بيان انه "بعملية نوعية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الحادية والعشرون وبعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على ارهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر داعش الإرهابي في صلاح الدين قضاء الشرقاط".

وأضافت ان "الإرهابية صادرة بحقها مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) ارهاب".