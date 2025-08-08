وزارة الصحة تؤكد تغطية جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة بالمفارز الطبية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الاستمرار بالتغطية الصحية للزيارة الأربعينية، فيما بينت تأمين جميع المدن الدينية بالمفارز الصحية بما فيها كربلاء المقدسة، حيث ذكر مدير العمليات للخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة فاضل الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، "بدأنا منذ أكثر من 20 يوماً في البصرة، ولكن مسير الزائرين يستمر لأربعين يوماً، وفي هذه السنة ظروف جوية قاسية، وأعداد الزائرين عالية، وخصوصاً من الدول الإسلامية المجاورة والدور العربية، ولذلك هناك تحضيرات خاصة ".

كما أضاف، بأن "وزير الصحة يشرف بنفسه على هذا الملف، ويقوده ميدانياً في محافظة كربلاء، مبيناً أن "الثقل الأكبر يبدأ في محافظة بابل لوجود ثماني طرق للزائرين تمر في المحافظة، والثقل الثاني في محافظة النجف الأشرف حيث المستقر لأعداد كبيرة من الزوار الأجانب، ولكن الثقل الأكبر في كربلاء المقدسة حيث تصب جميع الطرق في هذه المدينة".

كذلك أشار إلى أن "هناك ثقلاً آخر في مدينة الكاظمية المقدسة، فهناك تحدٍ كبير، حيث يزور مدينة الكاظمية المقدسة من 2 - 3 ملايين زائر خلال فترة الزيارة الأربعينية، إضافة إلى مدينة سامراء المقدسة التي تزورها أعداد ضخمة من الزائرين العرب والأجانب"، لافتاً إلى أن "التحدي الآخر هو طرق المواصلات ونقل الزائرين بالسيارات وليس المسير، فالمسير مؤمن من ناحية المواكب الحسينية والمفارز الطبية".