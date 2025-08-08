دائرة صحة الرصافة: مستشفى متنقلة و4 آلاف عنصر طبي لخدمة زوّار الإمام الحسين (ع)

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن نشر أكثر من أربعة آلاف عنصر طبي، إضافة إلى مستشفى متنقلة وسيارات إسعاف، لخدمة زوّار الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذكر مدير عام الدائرة، باسم صباح، للوكالة الرسمية، إن "دائرة صحة بغداد الرصافة جندت أعداداً كبيرة من الكوادر لخدمة زوّار الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبيناً أن "لدينا خططاً مسبقة لزيارة الأربعين، وتمت معالجة أي خلل سجل في السنوات الماضية".

كما أشار إلى "تم تخصيص ما لا يقل عن أربعة آلاف عنصر من كوادرنا هذا العام، من أطباء، وصيادلة، وممرضين، وأطباء أسنان، منتشرين على خط سير الزائرين، سواء على الخط السريع باتجاه بغداد الجديدة أو على طريق القناة".

وبيّن أن "هناك ثلاثة خطوط رئيسية تغطيها دائرة صحة بغداد الرصافة، وتنتشر المفارز الطبية بمعدل مفرزة كل كيلوين ونصف تقريباً، أي أقل من خمسة كيلومترات بين كل مفرزتين".

كما أضاف، "لدينا أيضاً مستشفى متنقلة، فضلاً عن سيارات إسعاف منتشرة بمعدل سيارة كل خمسة كيلومترات، ونحن مستعدون بشكل كامل لهذه الزيارة".