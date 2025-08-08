الأخبار

مديرية الدفاع المدني تصدر توصيات وإرشادات للزائرين


أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، توصيات وإرشادات للزائرين بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث أوضحت أن الوصايا تضمنت:

1- يجب التعامل السليم مع اسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، ويتطلب ذلك الالتزام بقواعد ربط الأنابيب باستخدام القفايص، وذلك لتفادي حدوث تسرب الغاز.

2- يجب الانتباه في أثناء الطهي إلى أدوات الطهي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها.

3- ينبغي الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن الأشخاص وبراميل تخزين الوقود.

4- يجب الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة، وتجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق.

5- ينبغي على أصحاب المواكب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تقديم خدمات الطهي، مع تقليل الاعتماد على مصادر النيران والكهرباء.

6- يجب توفير مطفأة الحريق في المواكب والسرادق والتدريب على كيفية استخدامها.

8- يمكن الاستفادة من البوسترات والكتيبات الإيضاحية التي وزعتها مديرية الدفاع المدني، حيث تحتوي على توصيات وإرشادات شاملة، بالإضافة إلى تعليمات استخدام مطافئ الحريق بجميع أنواعها.

9- تنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها.

10- الحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال أمام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون معهم في حالة حدوث أي ظرف طارئ. 

11- تجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار.

12- يستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية.

13- ضرورة الامتناع عن تصديق الشائعات المغرضة أو الترويج لها، نظراً لما قد تسببه من إثارة للذعر بين الزوار.

14- إخطار الأجهزة الأمنية حول العناصر المشتبه بهم أو المندسين بين المواكب، بالإضافة إلى رصد أي أجسام غريبة.

15- عدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين.

16- لا تلمس الأشياء الغريبة ولا تعبث بها وبلغ عنها الجهات المختصة وعدم التجمهر بالقرب منها.

17- الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة.

18- ضرورة وسرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.

