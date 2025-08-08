الجلسة الملغاة صحيحة ام لا .. المندلاوي يرد على المشهداني

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي :" ان جلسة المجلس يوم امس الثلاثاء صحيحة وقانونية ".

وقال المندلاوي في كتاب موجه الى رئيس مجلس النواب :" نظرا لتأخر انعقاد الجلسة اكثر من ثلاث ساعات وتنفيذا لاحكام المادتين( 23 و24 ) من النظام الداخلي وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور 169 من اعضاء المجلس ، فاننا نؤكد ان الاجراءات الخاصة بانعقاد الجلسة رقم (4) و نصاب انعقادها والقرارات المتخذة فيها ، صحيحة وموافقة للقانون "، مشيرا الى :" ان البت بصحة الجلسة اوبطلانها من صلاحية القضاء".

وقد اثارت جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء ، خلافات وجدلا ، وحدثت مشادات كلامية واشتباك بالايدي ، بعد ان تم افتتاحها من قبل النائب الاول لرئيس المجلس ، ثم تم الغاؤها فيما بعد على اساس عدم اكتمال النصاب ، قبل ان يعلن رئيس المجلس محمود المشهداني عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها ، لان "مابني على باطل فهو باطل " على حد قوله .

يذكر ان الجلسة تم فيها التصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ، وعلى رئيس مجلس الدولة .