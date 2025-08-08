الأخبار

الجلسة الملغاة صحيحة ام لا .. المندلاوي يرد على المشهداني


 اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي :" ان جلسة المجلس يوم امس الثلاثاء صحيحة وقانونية ".

وقال المندلاوي في كتاب موجه الى رئيس مجلس النواب :" نظرا لتأخر انعقاد الجلسة اكثر من ثلاث ساعات وتنفيذا لاحكام المادتين( 23 و24 ) من النظام الداخلي وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور 169 من اعضاء المجلس ، فاننا نؤكد ان الاجراءات الخاصة بانعقاد الجلسة رقم (4) و نصاب انعقادها والقرارات المتخذة فيها ، صحيحة وموافقة للقانون "، مشيرا الى :" ان البت بصحة الجلسة اوبطلانها من صلاحية القضاء".

وقد اثارت جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء ، خلافات وجدلا ، وحدثت مشادات كلامية واشتباك بالايدي ، بعد ان تم افتتاحها من قبل النائب الاول لرئيس المجلس ، ثم تم الغاؤها فيما بعد على اساس عدم اكتمال النصاب ، قبل ان يعلن رئيس المجلس محمود المشهداني عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها ، لان "مابني على باطل فهو باطل " على حد قوله .

يذكر ان الجلسة تم فيها التصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ، وعلى رئيس مجلس الدولة .

 

الجلسة الملغاة صحيحة ام لا .. المندلاوي يرد على المشهداني
مقتل ضابط متقاعد وزوجته بهجوم شمالي بغداد
محافظ كربلاء يعلن عن القاء القبض على خلية ارهابية
الكهرباء: العدّادات الذكية مجانية ولا تتضمن أي زيادة في التعرفة
ضبط ملفات تزوير وموظفون متورطون بمناطق العامرية وأبي غريب
حجز 120 جهاز (بلوتوث) تستخدم للغش الامتحاني واعتقال حائزها في اربيل
العثور على جثة أستاذة جامعية بعد أسبوع من وفاتها في منزلها بأربيل
الأمن الوطني يضبط أكثر من 170 طنا من اللحوم الفاسدة في بغداد والنجف وكركوك وميسان
العتبة العسكرية توزع مئات قناني إطفاء الحريق في زيارة الأربعين (صور)
العمليات الخاصة تدرج رسميا كصنف رئيسي في مكافحة الإرهاب
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
