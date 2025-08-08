محافظ كربلاء يعلن عن القاء القبض على خلية ارهابية

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميس، (7 آب 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين، كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية خلال الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء.

وأوضح الخطابي في مؤتمر صحفي أن "خلية الصقور تمكنت من إلقاء القبض على 22 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم داعش الارهابي كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "الإرهابيين خططوا لزرع وتفجير عبوات ناسفة، واستهداف القوات الأمنية والمواكب الحسينية، بالإضافة إلى (دس السم) على طرق الزائرين، لاسيما على المحور الجنوبي للمدينة".

وأشار المحافظ إلى أن "الإرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، ولديهم تخابر مع جهات خارج العراق بعضها لها اتصال بالكيان الصهيوني".

وأكد الخطابي، أنه "تم إحباط محاولة إرهابية داخل حسينية من قبل القوات الأمنية، وتم ضبط أدوات الجريمة التي كانوا ينوون استخدامها في أعمالهم الإرهابية".

وتابع، أن "الإرهابيين قاموا بأعمال خطرة حتى على عوائلهم لإثبات ولائهم للتنظيمات الإرهابية، وقد أدلوا باعترافاتهم أمام القضاء في محكمة تحقيق كربلاء".