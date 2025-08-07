الأخبار

حجز 120 جهاز (بلوتوث) تستخدم للغش الامتحاني واعتقال حائزها في اربيل


أعلنت مديرية الأمن (الأسايش) في أربيل، اليوم الخميس، (7 آب 2025)، عن ضبط وحجز كمية من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البلوتوث) التي تستخدم للغش في الامتحانات، والقبض على المتهم الرئيس في هذه القضية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أسايش أربيل،، فقد "تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم (ب.م.ف) في ناحية حلا سرباشيري بعد هروبه من مدينة أربيل".

وأوضح البيان، ان "عملية القبض جاءت بعد صدور أمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، حيث ضبط بحوزة المتهم 20 جهاز بلوتوث مختص في عمليات الغش، إضافة إلى 100 جهاز بلوتوث من نفس النوع كانت بحوزته بهدف بيعها للطلاب خلال امتحانات".

وأشار إلى، أن "المتهم قام بإدخال هذه الأجهزة من محافظة بابل إلى أربيل، وخطط لبيعها للطلاب قبل بدء امتحانات الدور الثاني، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل عاجل لضمان سلامة العملية الامتحانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء: العدّادات الذكية مجانية ولا تتضمن أي زيادة في التعرفة
ضبط ملفات تزوير وموظفون متورطون بمناطق العامرية وأبي غريب
حجز 120 جهاز (بلوتوث) تستخدم للغش الامتحاني واعتقال حائزها في اربيل
العثور على جثة أستاذة جامعية بعد أسبوع من وفاتها في منزلها بأربيل
الأمن الوطني يضبط أكثر من 170 طنا من اللحوم الفاسدة في بغداد والنجف وكركوك وميسان
العتبة العسكرية توزع مئات قناني إطفاء الحريق في زيارة الأربعين (صور)
العمليات الخاصة تدرج رسميا كصنف رئيسي في مكافحة الإرهاب
المفوضية تحدد موعد قرعة سحب الأرقام الانتخابية
القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي : سيارات الدولة ومؤسساتها تُستخدم للترويج الانتخابي في الأنبار
الاستخبارات العسكرية تعتقل خمسة إرهابيين في 3 محافظات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك