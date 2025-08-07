حجز 120 جهاز (بلوتوث) تستخدم للغش الامتحاني واعتقال حائزها في اربيل

أعلنت مديرية الأمن (الأسايش) في أربيل، اليوم الخميس، (7 آب 2025)، عن ضبط وحجز كمية من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البلوتوث) التي تستخدم للغش في الامتحانات، والقبض على المتهم الرئيس في هذه القضية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أسايش أربيل،، فقد "تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم (ب.م.ف) في ناحية حلا سرباشيري بعد هروبه من مدينة أربيل".

وأوضح البيان، ان "عملية القبض جاءت بعد صدور أمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، حيث ضبط بحوزة المتهم 20 جهاز بلوتوث مختص في عمليات الغش، إضافة إلى 100 جهاز بلوتوث من نفس النوع كانت بحوزته بهدف بيعها للطلاب خلال امتحانات".

وأشار إلى، أن "المتهم قام بإدخال هذه الأجهزة من محافظة بابل إلى أربيل، وخطط لبيعها للطلاب قبل بدء امتحانات الدور الثاني، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشكل عاجل لضمان سلامة العملية الامتحانية".