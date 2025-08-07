الأمن الوطني يضبط أكثر من 170 طنا من اللحوم الفاسدة في بغداد والنجف وكركوك وميسان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس (7 آب 2025)، ضبط أكثر من 170 طنا من اللحوم الفاسدة في محافظات بغداد والنجف وكركوك وميسان.

وذكر الجهاز في بيان أن "المفارز الاقتصادية في جهاز الأمن الوطني تمكنت من تنفيذ حملة أمنية استهدفت شبكات تخزين وتوزيع اللحوم الفاسدة في أربع محافظات عراقية، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة تجاوزت (170) طناً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري. كما تمكنت مفارزنا الأمنية من ضبط (32) محلاً للقصابة مخالفاً للشروط الصحية".

وأضاف أن العاصمة بغداد تصدرت قائمة المحافظات من حيث كمية اللحوم الفاسدة المضبوطة، حيث تمكنت المفارز الاقتصادية من ضبط أكثر من (130) طناً من اللحوم المجمدة، وأثبتت الفحوصات أن جزءاً من هذه اللحوم كان منتهية الصلاحية، في حين أن الجزء الآخر غير صالح للاستهلاك البشري.

وأوضح أنه في محافظة النجف الأشرف، فاستناداً إلى جهد استخباري، كُشف عن مطبخ سري غير مرخص يُستخدم لتحضير أطعمة ملوثة لأحد مطاعم الشاورما، وأسفرت العملية عن ضبط وإتلاف (250) كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة.

كما بين أن محافظة كركوك شهدت حملة رقابية استهدفت مخازن وأسواقاً تجارية، ضُبطت خلالها كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية شملت (37,340) لتراً من المواد السائلة و(57,640) كيلوغراماً من المواد الصلبة، وفي محافظة ميسان، تم ضبط نحو (14) طناً من اللحوم المستوردة المغشوشة.

وأشار الجهاز في بيانه إلى انه تم إتلاف المواد الفاسدة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة وتوثيق العمليات بمحاضر إتلاف أصولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين في هذه المخالفات.