العتبة العسكرية توزع مئات قناني إطفاء الحريق في زيارة الأربعين (صور)

ضمن خطتها الخاصة بزيارة الأربعين، نفّذت العتبة العسكرية المقدسة مبادرة نوعية بتوزيع مئات قناني إطفاء الحريق، شملت تجهيز أصحاب المواكب الحسينية بقناني سعة 6 كغم، ونشر العشرات من القناني الكبيرة سعة 50 كغم على جانبي الطريق المؤدي إلى مدينة سامراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة العسكرية المقدسة، قيصر الدجيلي، في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة للسلامة المهنية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية، والوقاية من الحوادث، وضمان أمن الزائرين وسلامتهم خلال الزيارة المليونية".

يُشار إلى أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها في العراق، وتشكل نموذجًا رائدًا في دعم المواكب الحسينية وتهيئة البيئة الآمنة لخدمة الزائرين.