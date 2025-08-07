العمليات الخاصة تدرج رسميا كصنف رئيسي في مكافحة الإرهاب

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس (7 آب 2025)، عن استحداثه صنف العمليات الخاصة.

وقال الجهاز في بيان إنه "بجهود مضنية ودراسات مستفيضة لسنوات عديدة في جهاز مكافحة الإرهاب، وبأشراف ومتابعة من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن كريم التميمي، تم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث صنف العمليات الخاصة في القوات المسلحة العراقية، ليكون الصنف الرئيس العامل في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "هذا الإنجاز يُعد تقديرا للجهود المبذولة لأبطال هذا الجهاز وعرفانا لتضحياتهم الجليلة في خدمة بلدنا الحبيب".

وبين الجهاز وفق البيان، أن "إنجازات ابطال الجهاز مستمرة بمختلف المستويات العملياتية والاستخبارية والتخطيطية والتدريبية والإدارية والأكاديمية وفي تصاعد مستمر وصولا الى الهدف الاسمى في الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل أبناؤه بالعز والكرامة".