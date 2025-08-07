القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي : سيارات الدولة ومؤسساتها تُستخدم للترويج الانتخابي في الأنبار

طالب القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الخميس (7 آب 2025)، بالتصدي لعملية استخدام السلطة والمال العام في الترويج لانتخابات مجلس النواب في الأنبار.

وقال الدليمي في حديث صحفي إنه "في الأنبار يتم استخدام أجهزة الدولة وسياراتها والمؤسسات الأمنية والدوائر الخدمية، وكلها تُسخّر لخدمة مرشحي حزب السلطة والقوائم المرتبطة به".

وأضاف أن "الحكومة المحلية والدوائر والأجهزة الأمنية يجب أن تكون محايدة، ولا تقف مع جهة ضد أخرى، ولا تساعد أي طرف سياسي في التنافس، لكن ما نشاهده في تجمعات حزب تقدم، والقوائم المرتبطة به في الأنبار، يشير لتسخير كل موارد الدولة وإمكانياتها، لخدمة مرشحيه".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمفوضية العليا، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري جميعهم مطالبون بأن يكون لهم موقف لضمان نزاهة الانتخابات وعدالة التنافس بين القوائم".

وعقدت الرئاسات العراقية، في حزيران الماضي اجتماعًا موسّعًا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث أكد المجتمعون على أهمية إنجاح الانتخابات المقبلة، ودعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء اقتراع نزيه وشفاف، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المال السياسي والتلاعب بإرادة الناخبين.