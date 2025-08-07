محافظ بغداد يعلن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم الخميس، عن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية، حيث ذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، أن "محافظ بغداد، عطوان العطواني، أجرى زيارة ميدانية لطريق الزائرين في العاصمة للاطلاع على تفاصيل الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى "مرافقة المحافظ في الجولة قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة السابعة عشرة في الجيش وعدد من ممثلي هيئة الحشد الشعبي".

كما أوضح المحافظ، خلال الجولة، بحسب البيان، أن "محافظة بغداد خصصت أكثر من (500) عجلة متنوعة لدعم خطة الزيارة المليونية"،مبيناً أن "المحافظة تعمل على توفير كل الاحتياجات والخدمات الممكنة للزائرين ، فضلاً عن متابعة المشاريع الخدمية التي تسهم في انسيابية حركتهم وتأمين مسيرهم من العاصمة باتجاه كربلاء المقدسة".

فيما لفت العطواني إلى "اعتماد مسارات مرنة وآمنة لضمان عودة الزائرين إلى مناطقهم بعد انتهاء الزيارة"، مؤكداً "صدور توجيه باستنفار الجهد الآلي والبشري لجميع الدوائر الخدمية والوحدات الإدارية , إضافة الى توسعة طرق الزائرين وفتح الجسور والشوارع لاستيعاب الأعداد المليونية، إذ إن الهدف الأساس يكمن في تأمين أرواح زائري الإمام الحسين ( ع ) وضمان انسيابية التفويج العكسي".

كذلك، قدم العطواني شكره وتقديره الى "القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي"، مشيداً بـ"الانتشار الأمني الواسع لتأمين مسارات الزائرين القادمين من بغداد وديالى وباقي المحافظات".