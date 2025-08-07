حوالي مليوني زائر إيراني دخلوا العراق.. 22% منهم اكملوا الزيارة وعادوا لإيران

كشفت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الخميس، تواجد مليون و400 الف زائر إيراني في العراق، وعودة 400 الف زائر إيراني بعد إتمام الزيارة حتى اليوم.

وقال رئيس المنظمة علي رضا بيات، انه "حتى يوم الخميس 6 أغسطس عاد 400 ألف مواطن إلى البلاد بعد زيارة المراقد المقدسة، ويتواجد حاليا 1.4 مليون شخص في مدن الحج العراقية".

وأضاف انه "في الأيام المقبلة، لدينا ذروة بنحو مليون زائر يسافرون إلى المراقد، ونطلب من مواطنينا استخدام حدود خسروي وشلامجة وجيزابه وباشماق لتسهيل السفر وعدم الوقوع في زحام المرور في منفذ مهران الحدودي".

من جانبه، قال رئيس منظمة الباسيج التابعة لجمعية فارس الطبية، إن "300 جهادي في القطاع الصحي بالمحافظة، على شكل 10 عيادات جهادية متخصصة، يقدمون الخدمات الصحية لزوار الأربعين".

وقال رئيس المنظمة العقيد حسين صمصم من الحرس الثوري الإسلامي، ان "هذا العام، كما في السنوات السابقة، تم تشكيل مقر الأربعين لتعبئة جمعية الطب في محافظة فارس في مايو من هذا العام، عند الإعلان عن الدعوة، تطوع حوالي 800 جهادي صحي من محافظة فارس لحضور مراسم أربعين الحسين (ع). تم اختيار 300 منهم بناءً على هيكل ومتطلبات العيادات الجهادية وتنظيمهم للخدمة في 10 عيادات جهادية على مدار الساعة".