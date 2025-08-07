رئيس الوزراء يوجه بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وطرق المرور المؤدية للمحافظتين، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء المقدسة، بحضور وزير الكهرباء ومحافظ كربلاء وعدد من مسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية بالمحافظة".

فيما ثمّن رئيس مجلس الوزراء "جهود كل العاملين في مجال تأمين الزيارة الأربعينية رغم الظروف المناخية الصعبة"، مؤكداً "ضرورة تأمين كامل الخدمات للزائرين في كربلاء المقدسة، وفي محافظة النجف الأشرف، إضافة الى طرق مرور الزائرين الى المحافظتين".

كما لفت إلى، أن "الحكومة بدأت بخطة توفير الخدمات للزيارة الأربعينية الحالية منذ انتهاء الزيارة الماضية، وأطلقت عدداً من المشاريع المهمة في المحافظة".

كذلك شدد رئيس مجلس الوزراء، على "وجوب أن تراعي المشاريع الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين كل عام، وأهمية تنشيط السياحة الدينية والاستفادة منها كمورد اقتصادي من خلال توفير كل احتياجات الزائرين"، مؤكداً "الحاجة الى المزيد من مشاريع الطرق والمجسرات من أجل استيعاب الزخم المروري الكبير في كربلاء المقدسة".