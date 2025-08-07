الأخبار

رئيس الوزراء يوجه بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف


وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وطرق المرور المؤدية للمحافظتين، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء المقدسة، بحضور وزير الكهرباء ومحافظ كربلاء وعدد من مسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية بالمحافظة".

فيما ثمّن رئيس مجلس الوزراء "جهود كل العاملين في مجال تأمين الزيارة الأربعينية رغم الظروف المناخية الصعبة"، مؤكداً "ضرورة تأمين كامل الخدمات للزائرين في كربلاء المقدسة، وفي محافظة النجف الأشرف، إضافة الى طرق مرور الزائرين الى المحافظتين".

كما لفت إلى، أن "الحكومة بدأت بخطة توفير الخدمات للزيارة الأربعينية الحالية منذ انتهاء الزيارة الماضية، وأطلقت عدداً من المشاريع المهمة في المحافظة".

كذلك شدد رئيس مجلس الوزراء، على "وجوب أن تراعي المشاريع الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين كل عام، وأهمية تنشيط السياحة الدينية والاستفادة منها كمورد اقتصادي من خلال توفير كل احتياجات الزائرين"، مؤكداً "الحاجة الى المزيد من مشاريع الطرق والمجسرات من أجل استيعاب الزخم المروري الكبير في كربلاء المقدسة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة: وزارة التربية تحدد مواعيد مباشرة الملاكات التعليمية
رئيس الوزراء يوجه بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف
المحكمة الاتحادية تستدعي محافظ البصرة للمثول أمام القضاء
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية
محافظ البنك المركزي: وضعنا القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني
وزارة العدل: إطلاق سراح 1910 نزلاء خلال شهر تموز الماضي 2025
مجلس القضاء: يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان
في مشهد أمني غير مسبوق.. المسيرات تدخل خطة تأمين زيارة الأربعين
طريق الزائرين تحت الحماية.. الحشد الشعبي يرفع وتيرة التأمين من الحدود إلى بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك