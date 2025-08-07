المحكمة الاتحادية تستدعي محافظ البصرة للمثول أمام القضاء

بيّنت وثائق رسمية، اليوم الخميس، عن استدعاء المحكمة الاتحادية لمحافظ البصرة، أسعد العيداني، للمثول أمام القضاء خلال 15 يوماً، حيث أظهرت الوثائق بحسب قناة السومرية، أن "سبب استدعاء المحكمة الاتحادية لمحافظ البصرة هو شكوى قضائية تقدم بها رئيس مجلس المحافظة، لرفض أسعد العيداني تنفيذ قرارات المجلس".

وأوضحت، أن "من بين القرارات التي تم الاعتراض عليها تعيين 3 رؤساء وحدات إدارية في أقضية (القرنة، المدينة، الصادق)، والتي تشهد تراجعاً في مستوى الخدمات".