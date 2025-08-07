وزارة العدل: إطلاق سراح 1910 نزلاء خلال شهر تموز الماضي 2025

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إطلاق سراح 1910 نزلاء خلال شهر تموز الماضي 2025، إذ ذكر بيان للوزارة، أن " وزارة العدل أعلنت عن الموقف الشهري للنزلاء المطلق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر تموز الماضي 2025"،مبينا أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم بلغ (1910) نزلاء في بغداد والمحافظات".

كما أضافت أن "من بين المفرج عنهم (420) نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج أو بقرار تمييزي، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين تم الإفراج عن (1490) نزيلاً استناداً إلى قانون العفو العام".

فيما أكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح تتابع باستمرار آلية إطلاق السراح بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى درجات المهنية".