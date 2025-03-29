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ضمن توجيهات رئيس الوزراء: إعداد تصاميم حديثة لتأهيل منفذي مندلي والمنذرية في ديالى


 

أكد محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، اليوم السبت، الشروع بإعداد تصاميم حديثة لتأهيل منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين ضمن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبتمويل من صندوق إعمار التنمية، فقد ذكر الشمري للوكالة الرسمية، إن “منفذ المنذرية يعد من أقدم المنافذ الحدودية في العراق، ومنذ اليوم الأول لتولي الحكومة المحلية، أولت اهتمامًا خاصًا بهذا الملف”، مشيرًا إلى أنه "تمت زيارة المنفذ والوقوف على احتياجاته".

كما أضاف أن “البنية التحتية الحالية لهذه المنافذ لا تليق بالمحافظة، ولذلك بدأنا بإعداد تصاميم جديدة، وتم التعاقد مع شركات متخصصة لهذا الغرض”، موضحًا أنه “تم توسيع منفذ المنذرية بنحو 500 دونم، ومنفذ مندلي بحوالي 160 دونمًا، وفق تصاميم حديثة تتماشى مع التطورات المطلوبة”.

فيما لفت الشمري إلى أن “رئيس الوزراء أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه المشاريع، وقرر تمويلها ضمن مشاريع التنمية”، مبينًا أن “هذه المشاريع ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، ما سيسهم في تحقيق إيرادات كبيرة للمحافظة، إضافة إلى تحسين صورتها من خلال تطوير المنافذ الحدودية، التي تُعد واجهة المحافظة والبلد”.

وأشار المحافظ إلى أن “المنافذ بحلتها الجديدة ستعكس صورة حضارية وتحقق قفزة نوعية في الإيرادات، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد الشاحنات الداخلة يوميًا من 400-500 شاحنة إلى نحو 1500 شاحنة، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 70% في منفذي المنذرية ومندلي”.

كذلك أكد الشمري أن “نظام الأتمتة الإلكترونية سيتم تطبيقه في هذه المنافذ، مما سيعزز الشفافية ويسهم في تحقيق إيرادات إضافية تعزز مركزية المحافظة”.

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