وزارة النقل: ضمن خطة تشجيع السياحة إلى العراق، تنفيذ 26 مشروع

صرّحت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة شاملة لتشجيع السياحة إلى العراق، فيما أكدت أن هناك خطة لتنفيذ 26 مشروعا ضمن تأهيل مطار بغداد الدولي، حيث ذكر مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وضعت خطة شاملة لتشجيع السياحة الى العراق سواء عبر وسائط نقل عراقية أو غير عراقية"، مشيرا إلى، أن "هناك خطة آنية وأخرى مستقبلية".

وأوضح أن "الخطط الآنية تتضمن وضع خطط لتأهيل مطار بغداد الدولي باعتباره هو المؤسسة الأولى التي تستقبل السائحين في العراق وبالتنسيق مع المؤسسات الأخرى"، موضحا، أن "الخطة تضمنت تنفيذ 26 مشروعا ضمن عملية تأهيل مطار بغداد الدولي".

فيما أكد أن "الخطوط الجوية العراقية لديها خدمات مميزة تسهم في تعزيز وتنشيط السياحة في العراق خصوصا أن هناك طائرات حديثة تم استلامها من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهي 13 طائرة من نوع دريم لاينر وطائرات الماكس وإيرباص".

كما بيّن أن "هذه المشاريع تتزامن مع المحفظة الاستثمارية التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية لتأهيل وتوسعة المطار بالإضافة الى ذلك ستكون هناك ثلاثة مطارات أخرى في محافظات متعددة أبرزها محافظة نينوى من خلال مطار الموصل والذي سيعزز موقف السياحة في العراق ومطار الناصرية الذي سيعزز السياحة في المناطق السياحية أبرزها الأهوار ومناطق أثرية، وكذلك أيضا مطار كربلاء التي تتميز بمناطقها السياحية والدينية".

وذكر أن "هذه المشاريع ستعزز السياحة ودور السياحة في العراق بالنتيجة ستكون هذه المطارات ضمن خط طريق التنمية سواء الخط السككي أو الخط البري وطريق التنمية"، مشيرا إلى، أن "وزارة النقل عملت على إطلاق مشروع التكسي الوطني، وهو أحد المشاريع الأخرى التي تسهم في تنظيم عمل النقل الخاص داخل العاصمة بغداد، وهذا أيضا يعزز دور السياحة".

كذلك أشار إلى، أن "مشروع التكسي النهري يعمل في عدة محافظات، وهي محافظة البصرة في منطقتين، منطقة القصور الرئاسية، ومنطقة الكورنيش، وكذلك يعمل في مدينة الكوفة في النجف وفي محافظة بابل، وأيضا في محافظة بغداد، وسيتم استخدام هذا المشروع في مناطق نينوى وصلاح الدين".

وأضاف، أن "هناك مشروعا آخر هو مشروع قطار كربلاء، النجف المعلق والذي سيكون بمواصفات عالمية، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدراسة الجدوى وغيرها، وعرض المشروع على هيئة الاستثمار باعتبارها جهة قطاعية، وإحالة المشروع على الشركات المتخصصة"، منوها، بأن "هناك أيضا مشروع بصرة شلامجة بطول 36 كم، ويربط بين العراق وإيران لنقل الزائرين والمسافرين، وأيضا يعزز السياحة بين العراق وبين وإيران، وهذا المشروع أيضا أحيل الى شركة ايماثيا الإسبانية، وتم توقيع العقد فيما بينهم، وبين الشركة العامة لسكك حديد العراق".