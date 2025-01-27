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الأمين العام لحزب الله: نشكر العراق بمرجعتيه وشعبه وحشده على الدعم الذي قدمه إلى لبنان


قدم الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الإثنين، الشكر للعراق ومرجعيته وشعبه على الدعم الذي قدمه إلى لبنان.

وقال الشيخ قاسم في كلمة متلفزة"إننا نشكر العراق ومرجعيته وشعبه الكريم على الدعم الذي قدمه إلى لبنان"، مضيفًا، أن "نصر غزة هو نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي ساندت ولكل أحرار العالم الذين أيدوا ودعموا".

وتابع، أن "هدف طوفان الأقصى تحقق وانهزم مشروع الكيان الصهيوني في محاولة تدمير حماس والمقاومة"، منبهًا، بأن "المقاومة في لبنان بكل أطيافها تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان".

واضاف:"أن غلبة المقاومة على الاحتلال تاتي من خلال شعبها واستمراريتها وقد حصلنا في هذه المعركة الحسنيين النصر والشهادة والمقاومون ثابتون ولم يتركوا الميدان وهذا نصر".

وقال ايضا:"وافقنا على وقف اطلاق النار لاننا المعتدى علينا والدولة قررت التصدي لحماية الحدود واخراج المحتل ولقد التزمنا بالكامل بعدم خرق الاتفاق وخرقه الكيان الصهيوني وما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان الى المقاومة ".

وقال:"على الكيان الصهيوني ان ينسحب من ارضنا ولا نقبل بأي مبرر لتمديد مهلة الستين يوما 

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