السوداني يؤكد أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل ، اليوم الأثنين، رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد طارق الجنابي.

وجرى، خلال اللقاء حسب البيان ، استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم في هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأهمية العمل على حسم الملفات قيد التحقيق والمتابعة، والإسراع بمعالجة كل قضايا الفساد التي تحقق فيها هيأة النزاهة، وهذا يتطلب الدعم المتواصل من قبل اللجنة النيابية المختصة.