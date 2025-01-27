بالتزامن مع زيارة فيدان تركيا "لا تحترم سيادة العراق".. خطاب كردي "ناري" بعد قصف دهوك والسليمانية

وجه السياسي الكردي نجاة نجم الدين، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، انتقادا للجهات الحكومية في العراق وإقليم كردستان بسبب صمتها عن توالي الضربات الجوية التركية.

وقال نجم الدين في حديث صحفي إنه "في الوقت الذي يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإقليم، تقوم تركيا باختراق الأجواء والسيادة وتستهدف المدنيين وتقتل الأبرياء، بينهم أطفال".

وأضاف أن "ما جرى اليوم في دهوك، ومن ثم في رانيه، دليل على وحشية تركيا، وعدم احترامها لسيادة العراق، ويجب على الحكومة العراقية ردع أنقرة، وإيقاف هجماتها المتكررة، التي تستهدف الأبرياء، بحجة وجود حزب العمال الكردستاني".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن طائرة مسيرة قصفت عجلة تقل أربعة أشخاص في مدينة رانيه ضمن محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وقالت، إن: "الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة ركاب من أصل خمسة، من الذين كانوا يستقلون العجلة، فيما لم تتمكن الجهات المختصة من التعرف على هوياتهم حتى اللحظة".

وهذا ثاني حادث يشهده إقليم كردستان اليوم الاثنين بعد ان استشهد شخصان إثر قصف تركي على المناطق الحدودية في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.