الأخبار

توجه برلماني لاستجواب وزير الكهرباء قريباً


حمل عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، النائب كامل العكيلي، اليوم الخميس، وزارة النفط تردي واقع الكهرباء في العراق، وفيما أشار الى وجود جهات رقابية على عقود وزارة الكهرباء وسيتم استجواب وزيرها قريباً، أكد أن جميع المشاريع التي تنفذ بأطراف بغداد فيها مخالفات.

وقال العكيلي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انتاج العراق للطاقة الكهربائية تراجع من 29 ألفا الى 14 ألفا بسبب انقطاع الغاز الإيراني نتيجة الصيانة الحاصلة لديهم وتمددت الى بداية الشهر الأول من العام المقبل والاتفاق مع تركمانستان على توريد الغاز الينا عبر إيران لم يكتمل بسبب عدم اكتمال إجراءات فتح الحساب وتحويل الأموال إليهم".

وأضاف أن "وزارة النفط لم تعمل على الاستفادة من الغاز المصاحب المحلي عبر جولات التراخيص الأولى والثانية وبدأت بالأمر في الجولتين الأخيرتين لذلك هي من تتحمل تردي الواقع الكهربائي في العراق مع وزارة الكهرباء"، مشيرا الى انه "تم جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير الكهرباء بداية الفصل التشريعي القادم ووافق عليه رئيس المجلس وهناك جهات رقابية تتابع عقود الوزارة".

وتابع، أن "الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الكهربائي هو الذهاب نحو الاستثمار وتعتمد الحكومة العراقية على النقل فقط والسوداني ماض بحل هذه الازمة خلال السنوات المقبلة لأنها تراكمية".

ولفت الى ان "شح المياه تسبب بعدم وصولها الى المشاريع الموجودة في قضاء الزوراء شرقي العاصمة وفي الموازنة المقبلة سيتم تخصيص مبالغ لحل هذه الازمة"، مردفاً أنه "قدمنا كتابا لرئيس الوزراء لتشكيل لجان فنية على المشاريع من 2018 الى 2024 وبدوره وجه محافظة بغداد بتشكيلها تحت اشراف جهات رقابية من الصحة والكهرباء والتخطيط والمختبرات الانشائية لأخذ عينات وكشف هل توجد مشاريع سابقة نفذت ضمن المواصفات او توجد فيها مخالفة".

وأوضح أنه "نحن كلجنة برلمانية نتابع النتائج وبعدها نرسلها الى ديوان الرقابة المالية للتدقيق والتأكد ومن ثم إذا وجدت بها مخالفات يتم ارسالها الى جهات رقابية أخرى"، مؤكداً أنه "لدينا الكثير من المشاريع متلكئة شرق القناة مثل (ارض النور والشيشان وطريق بغداد بعقوبة)، بسبب التسرع واحالتها الى شركات لم يتم التأكد منها والمحافظة هي من تتحمل ما يحصل بهذه المشاريع".

وبين أن "الخلاف في عدم التنسيق بين المحافظة والأمانة لا يمكن حله الا بالتصويت على قانون العاصمة الذي يفصل الحدود والاولويات ويفرض على الجهتين اعمالهما"، مردفاً أنه "نعمل على التصويت على قانون الطاقة المتجددة الذي يربط وزارتي الكهرباء والبيئة للاستفادة من الطاقة النظيفة عن طريق الاستثمار بصيغة قانونية وتم قراءته قراءة أولى وثانية ونحن بانتظار القراءة الثالثة والتعديل للتصويت عليه".

وأكمل، أنه "كل المشاريع التي تنفذ بأطراف بغداد فيها مخالفات ويجب ان لا تكون هناك لجنة اشراف واحدة بل أكثر والثانية تكون مشتركة من مجاري ومهندسين وتخطيط لنجاح العمل"، مستدركاً أن "مدير مجاري محافظة بغداد يقوم بإحالة مشاريع تنفيذ مباشر ولا يوجد مهندس يراقب عليها لان مدير قسم المجاري مهندس كهربائي وهناك مشروعين في المعامل قدمت بهما كتاب للنزاهة لأنها غير صحيحة".

واختتم العكيلي قوله، "منذ 2019 الى الان المحافظة لم تعلن عن التصميم الأساس لبغداد وهي من تتحمل تراجع المشاريع مع الجهات التي أخرت هذا الامر ويجب ان تكون هناك زيادة بالتخصيصات المالية للمدن حسب الاعداد السكانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء: نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي
السوداني .. لا توجد أية شروط لحل الحشد الشعبي
سياسي وأكاديمي كردي : تركيا تسوّق الشائعات لغرض استهداف إقليم كردستان
توجه برلماني لاستجواب وزير الكهرباء قريباً
السوداني : علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لاستكمال المبادئ التي طرحتها المرجعية الدينية العليا
تكليف اللواء عدي سمير مديراً عاماً لمديرية المرور
مصدر: طيف سامي تمنع التصريح الصحفي عن وكيل وزارة المالية ريباز حملان
كتائب حزب الله تبارك للحوثيين استهداف الصهاينة في يافا المحتلة
مفوضية الانتخابات تخاطب وزارة المالية لصرف مكافأة موظفي الاقتراع
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الفصائل المسلحة المتواجدة في سوريا والسيناريو المتوقع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك