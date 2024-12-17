الاتحاد الوطني ينفي وجود ماهر الأسد وعلي مملوك في السليمانية

نفى ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في مصر ياسين رؤوف، اليوم الثلاثاء، وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومدير الأمن القومي السوري السابق علي مملوك في مدينة السليمانية.

وقال رؤوف بحسب إعلام حزبه: "لو فرضنا أن هذا الخبر صحيح، فالمفروض أن يأتيا عن طريق البر أو الجو، والطريق البري إما يكون من بغداد أو من دهوك وزاخو، وكما تعلمون وزارة الداخلية العراقية نفت من جانبها وجود ماهر الأسد على الأراضي العراقية".

وأضاف ياسين رؤوف: "أجواء كردستان تحت سيطرة الحكومة الاتحادية من جهة، ومن جهة أخرى مطار السليمانية الدولي عليه حظر من قبل تركيا، لذلك فنحن نرفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وننفي بشدة وجود هذين الشخصين في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأوضح، أن "الهدف من هذه الادعاءات المغرضة هو اتهام الكرد وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني ويقف وراءها أعداء الاتحاد الوطني".