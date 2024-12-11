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النزاهة تضبط متهماً بالابتزاز والرشوة في بغداد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، ضبطها مُتَّهما على خلفيَّة إقدامه على الابتزاز وطلب الرشوة من أحد المُواطنين في بغداد.

وقالت الهيئة، في بيان إن "فريقا من مُحقّقي الهيئة في بغداد نفذ بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، عملية الضبط لمُتَّهمٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المواطنين لقاء إطلاق سراح شقيقه الموقوف".

وتابعت انَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مُوظَّفاً في إحدى دوائر وزارة الصحَّة ووضعه تحت المُراقبة"، مُنوّهةً "بضبط مبلغ الرشوة بحوزته، بعد إجراء التفتيش الأصوليّ".

وأوضحت الهيئة أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّت وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّـه".

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