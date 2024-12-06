امام وخطيب جمعة النجف : يجب العمل على معالجة الازمة واطفاء نار الفتنة في سوريا

دعا إمام وخطيب جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي الى العمل على معالجة الأزمة وإطفار الفتنة والوقوف الى جانب الشعب السوري في الأحداث الجارية في ذلك البلد .

وقال السيد القبانجي " ان الوضع الساخن في سوريا ناخذه من ثلاثة جوانب، الأول الجانب العسكري: وهذا الامر موكول الى قرار من الدولة أو فتوى من المرجعية الدينية .

وأضاف " فيما يتعلق بالجانب الإنساني نشير الى الحديث الشريف يقول: (من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم)، وقال: هنا يقف الجميع الى جانب الشعب المظلوم في سوريا ".

وتابع السيد القبانجي " وهنالك الجانب السياسي، حيث "يجب ان يقوم العراق بزرع الأمان وعدم انتشار النار ودفع الفتنة والخطر وهذا دور شريف فالعمل على معالجة الازمة واطفاء نار الفتنة يسير به العراق بالاتجاه الصحيح، نحن علينا ان نحمل هم ما يجري في سوريا من مذابح والتعرض للقتل والذبح والاغتصاب".

وحول قانون العفو العام قال " المشكلة ليست في العفو وانما المشكلة فيمن يشمله العفو حيث يراد تمرير هذا القانون ,و نحن بانتظار مجلس النواب في إعطاء هذا القانون مزيدا من المراجعة للحفاظ على حق شعبنا المظلوم.