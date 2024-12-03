رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يستعرضان مسار الاحداث في سوريا وتطوراتها

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء في بغداد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

واستعرض اللقاء ، بحسب بيان رئاسي ، مسار الاحداث في شمال سوريا وتطوراتها، والجهود التي تبذل لتخفيف التوترات ونزع فتيل الازمات في المنطقة.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطويق تلك الازمات، موضحا :" ان توسع دائرة الصراع في المنطقة لن يكون في صالح استقرار الاوضاع فيها".

كما دعا الرئيس إلى وضع حدٍ للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدّم الوزير شرحا مفصلا للمشاورات والاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية في اطار تنسيق المواقف الاقليمية والدولية لايجاد حلولٍ للازمات التي تشهدها المنطقة، بما يعزز الامن والاستقرار فيها.