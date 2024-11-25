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ضبط مخزن ادوية منتهي الصلاحية شمال الحلة


ضبطت قوة مشتركة من فرق تفتيش دائرة صحة بابل ومكتب الجريمة المنظمة في بابل اليوم الاثنين مذخر الادوية المهربة والمنتهية الصلاحية بمداهمة في قضاء المسيب شمال الحلة.

وقال مدير اعلام الصحة لؤي الرسام " ان فرق التفتيش التابعة لصحة بابل وبالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمه المنظمة في بابل وبمعلومات دقيقة من مداهمة مذخر الادوية المهربة والمنتهية الصلاحية من بينها حليب اطفال منتهي الصلاحية في قضاء المسيب شمال الحلة واعتقال ثلاثة اشخاص.

 

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ضبط مخزن ادوية منتهي الصلاحية شمال الحلة
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