رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان

وجّه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، اللجان النيابية برفع القوانين المعطلة إلى رئاسة المجلس.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه جميع اللجان البرلمانية برفع كل القوانين المعطلة إلى رئاسة مجلس النواب".

وترأس المشهداني، في وقت سابق، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة، فيما شدد على ضرورة دعم الحكومة العراقية لاجتياز هذه المرحلة، ورفض أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره.

وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أشار المشهداني الى أنه من الأفضل التصويت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين.