زيدان يبحث مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد عددا من الملفات القانونية المشتركة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي الملفات القانونية المشتركة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم الاثنين الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي".

واضاف ان "الطرفين بحثا عددا من الملفات القانونية المشتركة".