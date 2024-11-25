الإعدام لإرهابي ينتمي إلى داعش في كركوك

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجرم ضبط بحوزته عبوة لاصقة مع جهاز موبايل وسلك خاص بتفجير العبوات داخل منزله كان يروم تفجيرها داخل مدينة كركوك بقصد بث الرعب والخوف بين الناس تحقيقا لغايات ارهابية عام 2018".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية /3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha