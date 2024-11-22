حظر التجوال والتنقل بين المحافظات يرفع الساعة 12 من هذه الليلة

أكد الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن العميد مقداد ميري، اليوم الجمعة، (22 تشرين الثاني 2024)، رفع حظر التجوال والتنقل بين المحافظات الخاص بالتعداد السكاني منتصف الليلة.

وقال ميري في بيان، ، انه: "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد السكاني بين المحافظات اعتبارا من الساعة 12 من هذه الليلة 23/22 تشرين الثاني لاكتمال انجاز خطة التعداد السكاني".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم الجمعة، بان السلطات الأمنية سترفع حظر التجوال والتنقل بين المحافظات الخاص بالتعداد السكاني بعد منتصف الليلة.

وذكر المصدر ان حظر التجوال والتنقل بين المحافظات بتمام الساعة 12 من هذه الليلة".

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مساء أمس الخميس، عن رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة أمس مع الابقاء على حظر التجوال بين المحافظات الى الجمعة (اليوم) لاكمال انجاز عملية التعداد السكاني.

وانتهى حظر التجوال في العاصمة بغداد وبقية المحافظات وعودة الحركة الطبيعية بعد منتصف ليلة أمس مع البقاء على تقييد حركة التنقل بين المحافظات.