توجيه عاجل من السوداني بشأن التعداد السكاني

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال عملية التعداد يوم غد الجمعة.

كما حث السوداني بحسب بيان لمكتبه "المواطنين كافة على إبداء التعاون التام مع الفرق الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة من أجل إنجاح هذه التجربة التنموية المهمة، التي تعتمد عليها جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وجهود التطوير".