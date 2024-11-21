الداخلية تنفي اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة) ومحاولة البعض ربط ذلك بعملية التعداد السكاني.

وتود الوزارة بيان أن هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم.

كما أن السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة.

ورفضت وزارة الداخلية كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزييف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري.