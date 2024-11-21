وزارة التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية

اعلنت وزارة التخطيط ان فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية.
وقالت وزارة التخطيط: التأخير لا يعني أن هذه الأسر ستترك بل سيتم زيارتها في أقرب وقت وقد يتم تمديد العمل لساعات إضافية لإنجازه بالكامل.
واوضحت : العدادون انتشروا بجميع مناطق العراق وزاروا المنازل بيتاً بيتاً في ظل حظر تجوال منح مساحة من الحرية.
واكدت وزارة التخطيط: ان استجابة المواطنين كانت عالية سواء بالتعاون مع فرق التعداد أو الالتزام بحظر التجوال.
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