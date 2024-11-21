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محافظ واسط: نسبة انجاز تعداد المحافظة وصلت الى 99%


أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، عن نسبة انجاز المحافظة من التعداد العام للسكان.

وقال المياحي في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نسبة الإنجاز وصلت الى 99%، من عملية التعداد السكاني لغاية اليوم الساعة الثالثة ظهراً في جميع أقضية ونواحي واسط".

وانطلق أمس الأربعاء التعداد العام للسكان في العراق بعموم محافظاته، وهو الأول من نوعه منذ عام 1997، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرض حظر شامل للتجول، لمحاولة تسهيل عمل الفرق المتنقلة التي تعمل على تدوين المعلومات من الأهالي.

وفرضت السلطات الأمنية، في تمام الساعة 12 من منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حظراً على التجول في جميع محافظات البلاد سيستمر ليومين، وأُغلِقَت الحواجز الأمنية ومداخل المدن ومخارجها كافة لمنع التنقل. 

ويرافق التعداد أيضاً حالة الإنذار (ج) للوحدات الأمنية والعسكرية العراقية.

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