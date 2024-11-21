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الحكومة العراقية تقدم طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية


قدمت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، طلباً لعقد جلسة لمجلس الجامعة العربية لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.

وقالت وكالة الانباء الرسمية، في خبر إن: "المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية تقدمت بطلب من الحكومة العراقية لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء في الجامعة لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني".

وأضافت، أن "التهديدات وفقاً للطلب تضمنتها الرسالة الموجهة من الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن والتي يحاول من خلالها توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة بما فيها العراق".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، شدد في اجتماع طارئ أول أمس الثلاثاء، على رفض العراق بشكل قاطع  للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.

وطالبت الحكومة العراقية، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

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