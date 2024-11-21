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رئيس الوزراء يجري جولة في بغداد، ويوجّه بخصوص المشاريع الخدمية


شدّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة تحقيق التطوير المخطط للعاصمة لضمان تقديم خدمات مستدامة تسهم في تحسين حياة سكان بغداد، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان في بيان، إن السيد السوداني "اجرى اليوم جولة في مناطق مختلفة من مدينة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، تابع فيها تنفيذ حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد العام للسكّان والمساكن في العراق، كما تابع سير التنفيذ في عدد من مواقع المشاريع الخدمية".

وأوضح البيان أن "رئيس الوزراء تجوّل في أحياء وشوارع مختلفة من العاصمة بغداد وعدد من أسواقها ومحالها التجارية، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجوانب الخدمية والمعاشية"، مشيراً إلى أن "السوداني زار عدداً من مواقع المشاريع الخدمية، ومشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها في مناطق عدّة من العاصمة".

وبحسب البيان، جدد رئيس الوزراء "توجيهاته بوجوب الإنجاز ضمن الجداول الزمنية المعدّة مسبقاً لإتمام المشاريع، والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية ومتطلبات التنفيذ، من أجل تقديم منجز مستدام للعاصمة وسكّانها، وفق التطوير المخطط له".

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