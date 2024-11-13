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السوداني يلتقي مسعود بارزاني.. مناقشة مجمل الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية


التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ضمن زيارته اليوم الأربعاء الى إقليم كردستان العراق.

وهنأ السوداني خلال اللقاء بنجاح انتخابات برلمان الاقليم، مؤكداً أن هذا النجاح ينعكس ايجاباً على مجمل أنحاء العراق وليس الإقليم لوحده، وأشار الى أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، والحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم الذي يعضّد استقرار مجمل العملية السياسية في العراق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.

وثمّن السوداني الروح الايجابية التي تعمل بها حكومة الاقليم ازاء الملفات المشتركة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً الى ان الحكومة خلال عامين قطعت شوطاً كبيراً في بناء الثقة مع حكومة الاقليم، ومعالجة الكثير من المشاكل بناءً على الرغبات القوية المشتركة في تجاوز الخلافات.

وجرى خلال اللقاء البحث في الحوارات الجارية بين القوى الفائزة بالانتخابات، إذ أبدى السوداني استعداده العمل وتقديم المساعدة في تقريب وجهات النظر، للإسراع في تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

من جانبه، بيّن بارزاني أن الدور الايجابي لرئيس مجلس الوزراء كان سبباً في نجاح الانتخابات بالإقليم، مؤكداً المضي في الحوارات مع القوى الكردستانية لتشكيل الحكومة بالإقليم.

وشهد اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية والتطورات الإقليمية، وما يبذله العراق من مساعٍ لتقديم المساعدات الانسانية وجهوده لإيقاف العدوان على غزة ولبنان، بحسب البيان.

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