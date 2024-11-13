رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس إقليم كردستان في أربيل

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في أربيل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني".

وأعرب السوداني عن تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكداً دعمه للحوارات بين القوى السياسية بالإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، بحسب البيان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة، فيما ثمَّن بارزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الإقليم.

كما إستعرض اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.