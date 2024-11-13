تفاصيل كتاب وزارة الداخلية بتقليص الموظفين المدنيين في الوزارة الى 25%، ونقلهم الى الوحدات القتالية

تحدث مصدر امني اليوم الأربعاء، عن ملابسات وتفاصيل كتاب وزارة الداخلية بتقليص الموظفين المدنيين في الوزارة الى 25%، ونقلهم الى الوحدات القتالية والتحقيقية، حيث ذكر المصدر لقناة السومرية، ان مضمون كتاب وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكونة من سبعة ضباط برتبة لواء لتقليص الموظفين المدنيين في مديريات الوزارة الى 25%، ونقل 75% منهم الى الوحدات القتالية والتحقيقية، لا يعني تحويل الموظفين المدنيين الى مقاتلين، بل يتم نقل مجموعة من الموظفين المدنيين لتعزيز ملاكات الكوادر الإدارية في دوائر الوزارة الأخرى.

وبين ان الموظفين المدنيين سيبقون كموظفين مدنيين اداريين لكن يعملون في مقرات الالوية والافواج في شرطة الطاقة والحدود والشرطة الاتحادية والرد السريع وافواج الطوارئ.