عمليات بغداد تلقي القبض على 10 متهمين بينهم بالارهاب وتجارة المخدرات

القت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على (١٠) مطلوبين، بينهم متهم وفق المادة ٢/٤ ارهاب" وستة اخرون بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وذكر بيان للقيادة :" ان القطعات الامنية شرعت بعمليات امنية واسعة للبحث والتفتيش المناطقي ،ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ، باسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية ، نتج عنها القاء القبض على (١٠) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة ٤/٢ ارهاب، وستة اخرون بتجارة وترويج المواد المخدرة، بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطيها ، وذلك ضمن مناطق (الحميدية، حي طارق، سبع قصور) شرقي العاصمة بغداد".

واضاف:" تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة ، لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم "