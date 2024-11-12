وزارة التخطيط توجه رسالة للعراقيين: لا تقلقوا

وجهت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، رسالة الى العراقيين، فيما اشارت الى ان المحال والافران داخل المناطق ستبقى متاحة للجمهور ولا تغلق خلال الحظر، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـقناة السومرية، ان "حظر التجوال لا يستوجب هذا القلق والخوف، حيث ان المحال التجارية والافران في داخل المناطق ستزاول اعمالها بشكل طبيعي".

وأوضح ان "هذه المحال والافران داخل المناطق ستبقى متاحة للجمهور ولا تغلق خلال الحظر"، مشيرا الى ان "حظر التجوال سيرفع بشكل جزئي تدريجيا بعد انتهاء عملية التعداد بتلك المنطقة".