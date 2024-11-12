في ختام زيارته لطهران، مستشار الأمن القومي، نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار

أنهى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية الى طهران، والتي عقدنا فيها إجتماعات مع عدة شخصيات في الحكومة الإيرانية، فيما أكد ان موقف العراق ثابت برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية.

وذكر الاعرجي في تدوينة، "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، إذ جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة"،

وبينّا، "ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات، وشددنا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي".