بشرى سارة لموظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن استحصال موافقة وزارة المالية على تثبيت موظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية كافة وبجميع اختصاصاتهم، حيث أكد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية / وكالة صميم مقداد عبود، في بيان، ان "كتاب وزارة المالية المرقم 22555 والصادر في 11 تشرين الثاني 2024، تضمن اجراءات الحذف والاستحداث ضمن مفردات ملاك وزارة العدل"، مشيراً الى "موافقة وزارة المالية على تثبيت المتعاقدين في الوزارة وبكافة اختصاصاتهم.

يأتي ذلك تأكيدا على جهود وزارة العدل بالمتابعة والتنسيق المستمر مع وزارة المالية لتعزيز ملاكاتها الوظيفية بالكوادر المطلوبة والطاقات الجديدة القادرة على مواصلة العمل وأداء مهام وزارة العدل ورفد مسيرة خدماتها الإنسانية.