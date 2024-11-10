التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ضمن المقاعد الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، نتائج قبول الطلبة ضمن المقاعد الشاغرة من الوجبة الأولى لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024.

وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2523) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.

وبحسب البيان، فقد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

(اضغط هنا).