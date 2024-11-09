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العتبة الحسينية المقدسة تستضيف أكثر من 6 آلاف لبناني


صرّحت خلية اغاثة الشعب اللبناني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، بأن مدن الزائرين والفنادق الخاصة والحسينيات والبيوت في كربلاء استقبلت أكثر من (6,000) لبناني منذ اندلاع العدوان، فيما بينت أنه تم توفير السكن والطعام والرعاية الصحية لهم، إذ ذكر عضو اللجنة ورئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه في بيان، إن "هناك (6.232) لبناني يتم استضافتهم في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وكذلك في الفنادق الخاصة التي تم تخصيصها بالاتفاق مع رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في كربلاء، بالإضافة إلى عدد من الحسينيات والبيوت".

وتابع أن "هذه الاحصائية لغاية نهاية يوم الخميس 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقد تم توفير كافة الخدمات اللوجستية التي تحتاجها العوائل اللبنانية (ضيوف العراق)"، لافتا إلى أن "الخدمات شملت توفير السكن والطعام والرعاية الصحية، والعديد من الأمور الأخرى".

وأوضح البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال متابعة توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، شكلت خلية الازمة لإغاثة الشعب اللبناني، بالإضافة فتح أبوابها لاستضافة العوائل المنكوبة في مدن الزائرين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، أشار إلى انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني وذلك امتثالا لبيان المرجعية الدينية العليا".

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