رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء

تم هذا اليوم السبت، وضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وهو المشروع هو الأول من نوعه، كما ذكر رئيس المجلس، حيث ذكر القاضي فائق زيدان في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء، إن "هذا المشروع هو الأول ضمن خطة مجلس القضاء الأعلى في بناء دور جديدة للقضاء في جميع المحافظات تليق بمكانة القضاء العراقي، سواء على مستوى البناء او استخدام التكنلوجيا الحديثة في تقديم الخدمات القضائية الى المواطنين وتطوير القدرات الفنية للكادر الوظيفي في جميع المحاكم إضافة الى الزيادة المنتظمة في زيادة اعداد القضاة والادعاء العام".

وأوضح، أن "مبادرة محافظة كربلاء المقدسة متمثلة بشخص المحافظ في بناء هذا المشروع على نفقة المحافظة ومن موازنتها وهذا يدل على الوعي بأهمية القضاء في المجتمع باعتباره عنوان سيادة القانون والنظام"، مشيرا الى ان "هذا الوعي والشعور العالي بالمسؤولية محل تقدير واحترام لدى القضاء كون القضاء مؤسسة (تحترم من يحترم)".

وبيّن ان "أسبقية محافظة كربلاء المقدسة في بناء المشروع الأول لدار القضاء فيها من بين المشاريع الأخرى الخاصة ببقية المحافظات انما يتناسب مع مكانة وقدسية المحافظة في نفوسنا ولذا ابارك لكم جميعاً انطلاق هذا المشروع ونأمل التوفيق للشركات المنفذة لإنجاز المشروع".