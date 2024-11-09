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لجنة الأمن النيابية: قواتنا سترد بكل قوة في حال تعرض العراق لاعتداء إسرائيلي


أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة سترد "بكل قوة" في حال تعرض العراق لعدوان إسرائيلي على أراضيه، مشيرة الى ان الهجوم "غير مستبعد"، حيث ذكر عضو اللجنة علي البنداوي في حديث لـقناة السومرية، إنه "عند اندلاع الحرب اللبنانية – الصهيونية كان من المتوقع من خلال معلومات استخبارية وكذلك ما قاله نتنياهو إن العراق سيكون أحد أهداف الكيان الصهيوني عن طريق الضربات الجوية، لذلك فإن قواتنا الأمنية مستعدة لأي طارئ".

وأضاف البنداوي، أن "القصف الإسرائيلي على العراق غير مستبعد"، مشيرا الى أن "قواتنا الأمنية سترد بكل قوة في حال تعرض العراق لأي اعتداء إسرائيلي على أراضيه".

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