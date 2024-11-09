الهجمات تجاه إسرائيل من العراق الأعلى على الاطلاق في أكتوبر!

هناك قفزة كبيرة بعدد الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه اهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة، سُجلت خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت نسبة ارتفاع الهجمات المعلن عنها حوالي 260%، اما عدد الهجمات التي اخترقت بالفعل الأجواء الإسرائيلية فارتفعت 120%.

فبحسب بيانات تضمنها تقرير السومرية، فإن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت عن اكثر من 66 هجمة في شهر أكتوبر الماضي، على اهداف إسرائيلية، مقارنة بـ18 هجمة فقط في أيلول.

ويعد هذا العدد من الهجمات المعلن عنها هي الأعلى على الاطلاق منذ بدء الطوفان في أكتوبر 2023، يليه شهر أيار 2024 والذي بلغ 45 هجمة.

ومن بين الـ66 هجمة خلال أكتوبر، بلغ عدد الطائرات او الهجمات التي نجحت فعلا باختراق الأجواء الإسرائيلية، 24 حادثة، ما يعني نسبة وصول الطائرات المسيرة بل 36%، وبالرغم من ارتفاع عدد الهجمات مقارنة بايلول، لكن نسبة الوصول كانت اقل حيث كان عدد الهجمات في أيلول يبلغ 18 هجمة، وصلت منها 11 هجمة، ما يعني ان نسبة الوصول فاقت الـ70% حينها.

كذلك من بين الـ66 هجمة، والتي اخترقت 24 منها الأجواء الإسرائيلية، نجحت 4 هجمات بالانفجار وتحقيق إصابات، مايعني ان نسبة نجاح التصويب بلغ 6%، وهو اقل من أيلول الذي بلغ انفجارين من اصل 18 عملية معلنة، وهو ما يمثل نسبة نجاح تصويب تبلغ 11%.