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السوداني يهاتف ترامب ويبحث معه التنسيق لانهاء الحرب بالمنطقة


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسألة إنهاء الحروب في المنطقة.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبّر فيه عن التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز بالانتخابات، والثقة الكبيرة التي منحها إياها الشعب الأمريكي".

وأضاف، "كما أكد الجانبان الرغبة في المضي بالشراكة الستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "اطلاعه على كلام ووعود ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة، واتفق الجانبان على التنسيق سوية لتحقيق ذلك".

من جانبه عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن "الرغبة بالعمل الإيجابي مع رئيس مجلس الوزراء، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على هذه الملفات المشتركة".

 

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السوداني يهاتف ترامب ويبحث معه التنسيق لانهاء الحرب بالمنطقة
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